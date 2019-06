Liga 1: Meciurile de duminica. Vom afla a doua echipa retrogradata in liga secunda LIVE

Ziare.

18.49: Partida se va juca totusi, incepand cu ora 19, chiar daca terenul este departe de a fi unul ideal.18.34: Atentie, stadionul din Sibiu nu este dotat cu nocturna, asa ca exista riscul ca partida sa nu se poata juca din cauza lipsei de vizibilitate, daca se trece mult de ora 19..18.20: Ovidiu Hategan a anuntat ca partida ar putea incepe la ora 19. Daca se va ajunge la decizia inca unei amanari, atunci cel mai probabil partida se va juca luni.18.10: Prognoza meteo anunta ploi si pe durata partidei de la Sibiu..18.00: Dupa ploaia torentiala care a cazut in aceasta dupa-amiaza la Sibiu, exista riscul ca partida sa fie amanata. Arbitrul Hategan a iesit la inspectia gazonului, unul plin de balti acum si a decis sa amane cu 15 minute startul jocului, in speranta ca suprafata de joc va fi practicabila.Iata programul complet al zilei:Meciul dintre Sibiu si Calarasi este decisiv pentru stabilirea echipei care va merge in Liga II si cea care va merge la barajul cu U Cluj In acest moment clasamentul este urmatorul:Cele doua echipe nu mai pot termina la egalitate, asa ca Sibiul e obligata sa castige duminica pe teren propriu cu trupa lui Dan Alexa, pentru a merge la baraj.Concordia Chiajna este deja demult retrogradata in liga secunda.Toate partidele sunt televizate pe DigiSport, TelekomSport TV si LookTV.