Liga 1: Meciurile de duminica LIVE

Ziare.

com

Iata mai jos programul complet al zilei:Min.24: Penalti primit de oaspeti, dupa un duel in careu intre Benga si Yazalde. Petrescu bate lejer in stanga portarului si avem o deschidere de scor a oaspetilor.Min.76: Egalarea la Ploiesti vine tot din penalti. Liviu Mihai a executat clar, dupa ce Ionut Stoica l-a daramat in careu pe Negut.Partida dintre Viitorul si FCSB va fi LIVE text, faza cu faza, pe site-ul nostru, de la ora mai sus anuntata.Pana acum au mai avut loc partidele:Luni are loc derbiul CFR Cluj Astra Giurgiu , intre primele doua clasate din Liga 1, de asemenea LIVE pe Ziare.com, de la ora 20.Partidele sunt televizate pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.