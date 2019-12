Liga 1: Meciurile de duminica LIVE

Ziare.

com

Iata mai jos programul complet al zilei:Min.22: Ivancic a deschis scorul pentru oaspeti, un gol marcat dintr-o pozitie suspecta de offside, dupa ce in prealabil mingea lovise transversala la reluarea unui alt coechipier.Min.27: Vasvari executa cum trebuie o lovitura de la punctul cu var. Un penalti care a fost dictat dupa ce Novac l-a faultat in careu pe Carnat.Partida derbi dintre FCSB si Craiova va fi LIVE text, faza cu faza, pe site-ul nostru, de la ora mai sus amintita.Acestea doua sunt ultimele partide pe anul in curs in Liga 1. In aceasta runda au mai avut loc urmatoarele rezultate:Partidele sunt televizate pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.