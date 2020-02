Liga 1: Meciurile de duminica LIVE

Ziare.

Este ziua decisiva a derbiului dintre Craiova si CFR Cluj , meci care va stabili ordinea exacta la varf la intrarea in play-off. Exista posibilitatea ca cele doua sa plece cu acelasi numar de puncte, daca oltenii vor triumfa.Partida va fi live text pe Ziare.com, incepand cu ora 20.Iata mai jos programul complet al zilei:Min.14: Sut de la distanta Cardoso, balonul e deviat de spatele unui fundas dinamovist, Piscitelli se dusese in partea cealalta si se uita inert cum balonul intra in plasa in partea sa dreapta. 1-0 si Mediasul e in top 6.Min.28: Gol simplu Andrezly din plin careu, dupa ce Lazar a respins gresit in fata un sut slab al rivalilor sai. Se complica acum calculele pentru play-off, baietii lui Andone incep sa aiba emotii.Min.41: Lovitura la Giurgiu, Carnat profita de o pasa luminoasa printre oamenii din defensiva gazdelor, preia si suteaza splendid sub bara, pentru 2-0! Daca Viitorul va marca de acum, Astra va cadea sub linia play-off-ului.Min.66: Astra revine in joc la Giurgiu, gol dupa o balbaiala in careu a oaspetilor, Alibec rateaza o reluare simpla din cativa metri, vine apoi Fatai care rezolva situatia, 1-2.Min.68: Ce rapida intoarcere de situatie la Astra. Gazdele egaleaza dupa ce primesc un penalti, in urma unei cazaturi a lui Fatai in careu. Alibec bate fara emotii si la acest scor giurgiuvenii nu mai au emotii.De asemenea, si partida derbi dintre Craiova si CFR Cluj va fi transmisa LIVE text , faza cu faza, pe Ziare.com.Pana acum, in aceasta runda au mai avut loc partidele:Toate partidele sunt televizate pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.