Liga 1: Meciurile de sambata LIVE

Iata mai jos programul complet al acestei zile:Min.37: Capatana deschide scorul la Iasi cu un voleu superb, dupa o centrare a lui Ion Gheorghe.Min.66: Un contraatac rapid schimba din nou fata tabelei, este 2-0, gol marcat de Tira.Min.77: Pasa minunata a lui Andrei Cristea printre toti fundasii ilfoveni, Passaglia apare la timp si preia, sutul fiind o formalitate pe langa Ramniceanu.Min.83: Andrei Cristea iese din nou la rampa! Combinatie in viteza a iesenilor in jumatatea oaspetilor, apararea lui Voluntari e facuta sah-mat si avem egalitate pe tabela, 2-2!Min.18: Gnohere marcheaza dupa un inceput mult mai bun al Astrei. Lazar a scapat o minge dupa un sut al lui Coman, balonul atinge bara si ricoseaza la "Bizon", care il impinge in plasa.Min.29: Alibec egaleaza pentru Astra, sut de la circa 11 metri, sub bara, din pasa pe jos precisa a lui Budescu.Partida dintre FCSB si Astra va fi LIVE text , faza cu faza, pe site-ul nostru, de la ora mai sus amintita.Pana acum, in aceasta runda a mai avut loc un singur meci: CFR Cluj - Chindia 4-0.Programul etapei continua de maine cu meciurile:Toate partidele sunt televizate pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.