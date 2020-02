Liga 1: Mircea Rednic pierde al doilea meci la rand pe banca lui Poli Iasi, din nou pe final de joc

Ziare.

Singurul gol al partidei a venit pe final de meci, iar el i-a apartinut lui Safranko, in minutul 85.Un gol venit dupa o contra rapida a covasnenilor, care au scapat 3 contra 3 in terenul iesenilor. Fulop a sprintat pe partea stanga, a intrat in careu, a sutat la coltul lung, Tarnovan a fost gresit inspirat si a respins in fata, iar de acolo Safranko, oportun, a impins balonul in plasa.O victorie care vine meritat pentru Sepsi am putea spune, caci gruparea gazda a dominat prima parte a intalnirii, nimerind si bara prin Stefanescu si avand si o alta imensa ocazie prin Andrezly, care a nimerit alaturi de bara din pozitie excelenta.Este a doua infrangere in doua partide pentru Rednic, dupa ce etapa trecuta Poli Iasi pierdea cu Viitorul , scor 1-2, meci pierdut si el pe final de partida.Sepsi urca pe 8 dupa aceasta victorie, cu 32 de puncte, la 5 distanta de play-off, in timp ce Iasiul este pe 12 in L1, cu doar 22 de lungimi.Echipele de start:Rezerve: Celea, Velev, R. Deaconu, Fejer, Karanovic, L. Fulop, N. Carnat.Antrenor: Leo Grozavu.Rezerve: Axinte, Onea, Mihalache, Serban, Longher, Luckassen, Zaharia.Antrenor: Mircea Rednic.Arbitru: I. Coza.