Liga 1: Poli Iasi, inceput foarte bun de sezon. Victorie cu Astra lui Alexa, dupa egalul cu CFR

Singura reusita a partidei a fost bifata de Frasinescu, in minutul 43, dupa o mare gafa a portarului David Lazar, care a iesit ca un amator la o minge simpla, iar fundasul iesean l-a executat, dupa pasa lui Teixeira.Apararea lui Teja s-a descurcat apoi bine in fata insistentelor lui Alibec si compania, iar impresia generala la final a fost ca Astra nu putea mai mult.Iasiul incepe bine acest sezon, cu un egal in fata campioanei CFR si victorie acasa cu Astra, 4 puncte din 6 posibile.Astra are doar punctul din debut, cu FC Botosani, cand a intors de la 0-2.6.000 de oameni au asistat la aceasta partida.Echipele de start:Rezerve: Cobrea, Albis, A. Cristea, Carleone, Mihalache, Pipos, Soares.Antrenor: Mihai Teja Rezerve: Kitanov, Tiram, Biceanu, Moise, Bruno, D. Gheorghe, Hambo.Antrenor: Dan Alexa.Stadion: "Emil Alexandrescu".Arbitru: Adrian Cojocaru (Galati) .