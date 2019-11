Liga 1: Poli Iasi revine pe final si ii refuza lui FC Voluntari o victorie atat de asteptata

Ziare.

A fost un meci cu mult spectacol in Copou, acolo unde Poli s-a intors acasa, dupa schimbarea gazonului, un gazon care arata acum impecabil, intocmai precum postavul unei mese de biliard sau snooker.Voluntari a fost echipa mai prezenta in joc la inceput si a deschis scorul prin Capatana in minutul 37, gol dupa un voleu frumos din centrarea lui Ion Gheorghe. In minutul 66, Tira a dus scorul la 2-0 si parea ca trupa lui Bergodi va bifa in fine o victorie in Liga 1, dupa foarte mult timp de asteptare.Dar iesenii au avut pe final o revenire neasteptata. Cristea a fost cel mai bun jucator de departe al gazdelor. El mai intai i-a pasat decisiv lui Passaglia in minutul 77, iar in minutul 83 a dat lovitura dupa o combinatie care a facut sah-mat apararea ilfoveana.Un egal care duce Iasiul pe 8 in Liga 1, cu 22 de puncte, la egalitate cu FC Botosani, in timp ce Voluntari ramane "lanterna rosie" a Romaniei, cu doar 8 puncte acumulate. Doar o singura victorie are echipa lui Bergodi in 17 partide din sezon, obtinuta, culmea, cu FCSB ..Echipele de start: Poli Iasi : Tarnovanu - Cabral, Mihalache, Frasinescu, Andrei Radu - Platini, Didac, Passaglia, Loshaj - Horsia, A. Cristea.FC Voluntari: Ramniceanu - Struna, Balaur, Armas, A.Vlad - Capatana, Gorobsov, Laidouni - Matan, Tira, I. Gheorghe.Arbitru: I. Coza.