Liga 1: Sepsi ajunge la al saselea rezultat de egalitate din sezon, dupa remiza de la Clinceni

Golurile au fost marcate de Cebotaru din penalti pentru Clinceni, respectiv Karanovici pentru Sepsi, care a si jucat cu un om in plus pe teren o buna perioada de timp.Gazdele au avut un start bun de meci cu gol in minutul 24, gol din penalti, transformat de Cebotaru, dupa ce Fejer l-a faultat in careu pe Buziuc.Doar putin peste 10 minute s-au bucurat cei de la Clinceni de avantajul de pe tabela, caci Karanovici avea sa egaleze in minutul 36, dintr-o faza insa suspecta de offside.S-a terminat cu acest scor, chiar daca Sepsi a avut peste un sfert de ora pe final de superioritate numerica, dupa ce Achim a incasat de la gazde al doilea galben.Este al saselea rezultat de egalitate din 7 meciuri pentru Sepsi, care ramane astfel neinvinsa in campionat , cu 9 puncte, fiind pe locul sapte.Clinceni a facut 4 puncte si este pe locul 13, la egalitate cu cei de la FCSB Partida s-a desfasurat la Giurgiu, pe stadionul Astrei.Echipele de start:Arbitru: I.Coza.