Liga 1: Sepsi da lovitura si castiga pe final de meci acasa la Universitatea Craiova

Singurul gol a fost marcat de Karanovici in minutul 81, desi prima parte a fost una controlata cu destula autoritate de gazde. A fost un gol facut cadou de fundasul Acka, care a comis o grava eroare in defensiva.In cele 10 minute ramase de la golul atacantului oaspete, Craiova nu a avut niciun pic de reactie, iar fanii au inceput sa strige, incepand cu minutele de prelungiri, demisia antrenorului Papura.Sepsi e neinvinsa in Liga 1, avand 4 egaluri la rand inainte de acest triumf pe un stadion greu.Pentru olteni este al treilea esec la rand, dupa 1-2 cu Sibiul in Liga 1 si 0-2 cu AEK Atena joi in prima mansa din turul III preliminar al Europa League.Echipele de start:Rezerve: Popescu, Hreniuc, Vatajelu, Mihaila, Alex Ionita, Mateiu, Fortes.Antrenor: Corneliu Papura.Rezerve: Moldovan, Bouhenna, Stefan, Kilyen, Karanovic, Safranko.Antrenor: Csaba Laszlo.Arbitru: G.Radulescu.