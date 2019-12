Liga 1: Sepsi termina anul 2019 cu o victorie frumoasa in fata Chindiei

Ziare.

Chindia a deschis scorul in minutul 22 prin Ivancici, care a marcat un gol dintr-o pozitie suspecta de offside, dupa ce in prealabil balonul izbise transversala, la reluarea unui coleg de-al varfului targovistean.Doar 5 minute s-au bucurat oaspetii, caci in minutul 27 Vasvari a egalat din penalti. Un penalti care a fost dictat dupa ce Novac l-a faultat in careu pe Carnat.In ultimul sfert de ora, Sepsi a intors soarta partidei. Florin Stefan, jucatorul de la nationala Romaniei Under 21, a marcat dupa un gol frumos, peste Aioani, la capatul unei pase de mare finete a lui Vasvari.In minutul 80, Chindia a ramas in 10 oameni, dupa ce Yameogo a primit doua cartonase galbene in doar doua minute.Finalul a venit dupa golul lui Dylan Flores, gol printr-un lob de senzatie peste portarul advers, dupa o lovitura de la colt.Gruparea lui Leo Grozavu a urcat pe locul 8 cu 28 de puncte, la 7 puncte distanta de ultimul loc de play-off. Chindia ramane pe 12, loc de play-off cu locul 3 din Liga II, cu doar 21 de puncte la activ.Echipele de start:. Rezerve: Fejer, Barisic, Dylan Flores, Velev, Karanovic, Csiszer.. Rezerve: Moldovan, Dinu, Dumitrascu, Ionita, Serban, Burlacu.Arbitru: Adrian Cojocaru.