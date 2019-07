Liga 1: Universitatea Craiova castiga cu Chindia si e lidera campionatului, cu 9 puncte din 9

Ziare.

com

Singura reusita a fost bifata de Mihai Roman II, la 20 de secunde de la reluarea partidei, in partea secunda, minutul 46, dupa pasa lui Martici.O victorie prin care oltenii urca pe primul loc in Liga 1, cu 9 puncte din 9 posibile, doua peste locurile 2 si 3, ocupate la egalitate cu 7 puncte de CFR Cluj si Poli Iasi Craiova e neinvinsa in acest sezon, avand 5 victorii din 6 meciuri , al saselea joc fiind remiza cu Honved, 0-0, de joia trecuta, din prima mansa a turului II preliminar din Europa League.Returul are loc joia viitoare la Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco Chindia este pe 10 in Liga 1, cu doar un punct bifat pana acum, cel de la debut, un 2-2 cu Gaz Metan Medias.Echipele de start:Rezerve: Popescu, Maric, Baiaram, Mateiu, Ionita, Vatajelu, Fortes.Antrenor: Corneliu Papura.Rezerve: Moldovan, Benga, Bic, Rata, Dumitrascu, Cherchez, Burlacu.Antrenor: Viorel Moldovan Arbitru: H.Mladinovici.