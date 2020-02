Liga 1: Universitatea Craiova - CFR Cluj LIVE

Ziare.

Avem echipele de start:Rezerve: Popescu, Vladoiu, Vatajelu, Ferreira, Ivanov, Barbut, Koljic.Rezerve: Sandomierski, Cestor, Bordeianu, Paun, Petrila, Omrani, Tucudean.E un meci intre primele 2 clasate din Romania, meci care poate aprinde si mai mult play-off-ul, caci ambele trupe ar pleca la egalitate de puncte. In acest moment, CFR are 49 de puncte, iar Craiova cu 3 lungimi in spate.CFR Cluj vine in Liga 1 dupa turul cu Sevilla din Europa League, meci terminat joi acasa cu scorul de 1-1.O singura infrangere au suferit oltenii in ultimele noua jocuri disputate pe teren propriu in campionat , 0-1 cu FCSB , in vremea cand Victor Piturca era antrenr al Craiovei.Cele doua echipe s-au mai intalnit de 19 ori in principala competitie interna, de sapte ori au castigat clujenii, de sase ori s-au impus oltenii, iar alte sase jocuri s-au terminat la egalitate.Echipele probabile:Rezerve: 1. L. Popescu, 5. Vatajelu, 9. A. Ivan, 17. Baiaram, 18. St. Vladoiu, 19. Koljici, 21. Ivanov.Antrenor: Corneliu Papura.Rezerve: 12. Sandomierski, 3. Burca, 7. A. Paun, 20. Tucudean, 28. Hoban, 92. Cestor, 96. Joca.Antrenor: Dan Petrescu Arbitru: Marcel Birsan.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.