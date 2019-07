Liga 1: Universitatea Craiova trece de nou-promovata Clinceni dupa un final dramatic

Ziare.

Scorul a fost 3-2 pentru gazde, cu primele trei goluri marcate in prima repriza disputata in Banie, pe stadionul Ion Oblemenco Rauta printr-un autogol in minutul 13, plus Martici pentru olteni, respectiv Sut de la oaspeti au marcat golurile acestei prime reprize, prima din Liga 1 in cadrul zilei de duminica.O echipa din Ilfov care a venit aici la Craiova cu multa ambitie, dornica sa arate ca merita sa evolueze in Liga 1.Craiova totusi se putea desprinde in partea secunda la 3-1, dar sutul lui Baiaram a lovit bara.Interesant de remarcat este cum a "fentat" antrenorul Craiovei, Corneliu Papura, regula celor doi jucatori Under 21, el inlocuindu-l pe tanarul Marian Serban, care a jucat doar 29 de minute. Cum nu este obligat sa pastreze decat un jucator U-21 pe intreaga durata a meciului, Papura l-a introdus pana la capatul primei jumatati de ora pe Alexandru Mateiu.Finalul intalnirii a fost unul dramatic, cu Clinceni egaland in minutul 93, dupa un sut al lui Nsiah din cativa metri, dar oaspetii nu s-au putut bucura de acest punct, caci la ultima faza, in minutul 95, Constantin a adus cele 3 puncte pentru olteni, nesperat am putea spune!Si asta dupa ce acelasi Nsiah a ratat o imensa ocazie la 1-2, dupa o reluare cu capul din plin careu.Craiova incepe cu bine, dar cu multe emotii acest sezon, avand doua victorii la rand cu 3-2, dupa victoria de la Sabail din Azerbaidjan, in primul tur preliminar al Europa League. Returul are loc joia viitoare, in Banie.Echipele de start:Arbitru: M.Barbu.