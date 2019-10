Liga 1: Viitorul - CFR Cluj 0-0 ACUM LIVE

Ziare.

com

INFO: Cei doi antrenori , Petrescu si Hagi, pot sa isi reia locurile de pe banca, dupa suspendarile primite.Echipele de start:Rezerve: Cojocaru, St. Filip, P. Iacob, Ciobanu, Calcan, M. Dulca, Vl. Achim.Antrenor: Gica Hagi Rezerve: Rus, Susic, Pascanu, Bordeianu, Deac, Golofca, M. Pereira.Antrenor: Dan Petrescu Trebuie spus ca Omrani rateaza motivat acest meci, el a fost invoit sa mearga in Franta, acolo unde sotia i-a nascut o fetita.Meciul de pe 16 martie anul curent, Viitorul - CFR 0-1, a fost singura infrangere suferita de dobrogeni in ultimele 12 jocuri disputate pe teren propriu in campionat , in rest au bifat noua succese si doua rezultate de egalitate.Clujenii nu au mai castigat in deplasare in L1 de trei meciuri la rand, dupa 1-1 cu Sepsi OSK, 0-0 cu FCSB si o partida pierduta (2-3 cu Astra).Se vor intalni echipele cu cele mai bune ofensive din acest sezon, CFR Cluj - 28 de goluri marcate, Viitorul - 26.Partida va consemna si un duel intre primii doi clasati in ierarhia golgheterilor, Gabriel Iancu - sapte goluri, respectiv Adrian Paun - sase goluri.Echipe probabile:Arbitru: George Gaman.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.