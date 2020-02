Liga 1: Viitorul face doar egal cu ultima clasata in primul meci din play-out

Ziare.

com

A fost primul joc din play-out din istoria echipei lui Gica Hagi , care pana acum bifase numai calificari in play-off. Voluntari isi continua forma foarte buna de joc, avand in acest an calendaristic 4 victorii si un egal.Cele doua formatii s-au intrecut in mari ocazii de gol, dar si Cabuz si Cojocaru au prins zile foarte bune, e vorba de portarii celor doua formatii. Gazdele au dominat finalul de joc, iar in minutul 80 au semnat o ocazie buna prin Zoua, care a fost blocat in ultima clipa in tentativa de a marca.Dupa acest egal, echipa lui Hagi ramane lider in play-out, cu 21 de puncte, in timp ce ilfovenii sunt pe ultimul loc in L1, cu 11 puncte.Echipele de start:Rezerve: Buzbuchi, Casap, Ciobanu, Edjouma, Ganea, Iacob, Zoua.Rezerve: Ramniceanu, Balaur, Costin, Morar, Simonovski, Struna, Tira.Arbitru: Andrei Chivulete.