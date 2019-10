Liga 1: Viitorul face un egal surprinzator cu Clinceni si rateaza sansa de a egala pe CFR Cluj

Ziare.

A fost 0-0 intre cele doua formatii, cu un Viitorul care nu prea a convins in aceasta dupa-amiaza. Totusi, baietii lui Hagi au ratat doua ocazii monumentale in prima parte. Mai intai Calcan a ratat in minutul 30 cu poarta goala, dupa o centrare excelenta a lui George Ganea, de pe flancul drept. Patru minute mai tarziu, Gabi Iancu a reluat la coltul lung de la 16 metri, iar balonul a trecut milimetric alaturi.Clinceni a fost echipa mult mai buna si mai activa in ofensiva dupa pauza, lovind de doua ori bara transversala. Prima data s-a intamplat in minutul 64, cand Vojtus a lovit bara cu un sut puternic din coltul careului mic.Finalul putea sa aduca un rezultat surpriza, daca Clinceni marca in minutul 87. Atunci, Cristi Dumitru a preluat superb de langa Achim si a reluat direct din voleu in transversala lui Cabuz..Viitorul a ratat sansa sa o egaleze pe CFR Cluj la sefia clasamentului, avand acum 2 lungimi sub ardeleni.Tot duminica se vor mai juca in L1 meciurile Sepsi Sf. Gheorghe - Astra Giurgiu si Chindia Targoviste - FCSB Echipele de start:Rezerve: Miguel Oliveira, Chatziterzoglou, Dobrescu, G. Matei, C. Dumitru, L. Bus, Nsiah.Antrenor: Ilie Poenaru.Rezerve: Cojocaru, Pitu, S. Filip, V. Achim, M. Dulca, A. Ciobanu, Iacob.Antrenor: Gheorghe Hagi.Arbitru: Iulian Calin.Stadion: Dunarea (Calarasi).