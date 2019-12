Liga 1: Viitorul - FCSB LIVE

Ziare.

com

Echipele de start:Rezerve: Buzbuchi, P. Iacob, M. Dulca, Pitu, L. Munteanu, G. Ganea, S. Filip.Rezerve: A. Vlad, C. Manea, L. Filip, Gnohere, I. Cristea, Vina, A. Popa.Este fara indoiala derbiul etapei in Liga 1 , alaturi de CFR - Astra, jocul intre primele doua clasate din L1. Viitorul are pofta de revansa dupa infrangerea din meciul tur, scor 1-2 la Pitesti. Cele doua sunt vecine de clasament, Viitorul pe 4 cu 35 de puncte, iar FCSB imediat dedesubt, cu doua puncte mai putin.Cu patru victorii stranse in ultimele cinci meciuri , FCSB se deplaseaza la Ovidiu, acolo unde o asteapta Viitorul, echipa care pare ca si-a dat un reset dupa victoria cu Voluntari, scor 2-1, dupa doua infrangeri la rand.In ultimele cinci partide directe, Viitorul a castigat o data, chiar pe Arena Nationala, in timp ce stelistii au castigat de doua ori, iar o data s-a terminat egal.Echipe probabile:Arbitru: Robert Dumitru.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.