Liga 1: Viitorul invinge Hermannstadt dupa o repriza secunda superba si urca pe locul 1 in clasament

Baietii lui Hagi au facut un meci bun abia dupa pauza, cand s-au si marcat toate cele 5 goluri ale acestei intalniri.Tiru, care marcase 2 goluri si cu Gent in infrangerea din Europa League, scor 3-6, a deschis scorul in minutul 51, l-a imitat Eric circa 10 minute mai tarziu, iar Ciobanu a marcat cu siguranta golul etapei in minutul 79, cand bomba lui din lovitura libera de la circa 30 de metri s-a dus direct in vinclul sibienilor.Yazalde redusese din handicap la 0-2, dupa o gafa mare a lui Tolnai, se crezuse ca e doar un foc de paie, mai ales dupa ce Ciobanu dusese din nou diferenta la doua goluri pe tabela.Insa a venit golul uluitor al lui Stoica, crezu de facut o diferenta care gol a fost mai frumos, al sau sau al lui Ciobanu, fundasul sibian marcand un gol direct cu calcaiul, dupa un corner al lui Hermannstadt, aducand multe griji in ultimele emotii dobrogenilor.Viitorul castiga si o egaleaza pe Craiova la sefia Ligii 1, cu 9 puncte din 9, dar cu un golaveraj mai bun, 9-2, fata de 6-2.Craiova castigase si ea tot azi, 1-0 cu Chindia.Runda se incheie luni de la ora 20, cu meciul dintre FCSB si FC Botosani, meci LIVE pe Ziare.com.Echipele de start:Rezerve: Cabuz - S. Filip, Mladen, Dragus, G. Iancu, Houri, M. Dulca.Antrenor: Gheorghe Hagi.Rezerve: I. Pop - Tatar, Dandea, Yazalde, A. Voda, Blanaru, Tsoumou.Antrenor: Costel Enache.Arbitru: Radu Petrescu.