Liga 1: Viitorul lui Gica Hagi rateaza in premiera intrarea in play-off, dupa un meci foarte slab cu Academica Clinceni

Ziare.

com

Gruparea lui Gica Hagi a dezamagit total in intalnirea cu codasa Clinceni, avand prima ocazie reala si printre primele suturi pe poarta abia in minutul 78. A fost o dominare sterila din partea dobrogenilor, care nu a dus catre nimic bun si dupa primele 45 de minute scorul se termina 0-0, desi de la Giurgiu veneau vesti minunate, 2-0 pentru Sepsi.Era nevoie de un gol marcat de Viitorul pentru ca fosta campioana sa urce in play-off, loc unde mereu s-a calificat de la introducerea acestui sistem.Golul nu a venit, iar Viitorul termina pe 7 abia acest sezon, ratand in premiera intrarea in top 6.In celelalte partide ale zilei, Gaz Metan s-a impus cu 1-0 in fata lui Dinamo , in timp ce Astra a intors rezultatul cu Sepsi, terminand la egalitate, scor 2-2.Echipele de start:Rezerve: Buzbuchi, Dulca, Ganea, Ciobanu, Al. Achim, Daogari, Paul Iacob.Antrenor: Gheorghe Hagi.Rezerve: Valceanu, Nichita, Pirvulescu, Vasile Achim, Sut, Ventura, Markovic.Antrenor: Ilie Poenaru.Arbitru: Marius Avram.