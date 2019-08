Liga 1: Viitorul si Sepsi, egal dramatic cu multi nervi

Ziare.

A fost un meci greu pentru Viitorul lui Hagi, echipa care venea obosita dupa meciul cu Gent din Europa League, iar asta s-a vazut in prima repriza, una controlata in cea mai mare parte de Sepsi.O echipa care a si marcat prin Carnat, in minutul 37, iar rezultatul la pauza avea sa fie 1-0, meritat am spune, pentru alb-rosii.Viitorul a reusit insa revenirea rapida dupa pauza, cam cum a procedat Hermannstadt in primul meci al zilei cu Craiova, cu doua goluri in minutele 50 si 53.Aici, Viitorul a marcat in minutele 47 si 52, prin Ciobanu si Eric, ultimul marcand din penalti.Totul parea ca se duce spre o victorie destul de simpla a oaspetilor, care puteau fi singura formatie cu 4 victorii din 4 meciuri , dar egalarea a venit in ultimul minut, prin Buena, minutul 92, gol cu capul dupa o faza la care si portarul Cabuz a gresit. Gica Hagi a protestat masiv, a cerut fault in atac, Lazlo Csaba s-a enervat si el si a fost eliminat de arbitrul Fesnic, dar rezultatul final pe tabela a ramas acesta, 2-2.Viitorul e totusi lidera cu 10 puncte, ca si CFR Cluj , in timp ce Sepsi e pe locul 8, cu 4 puncte, dupa 4 egaluri.Echipele de start:Arbitru: H.Fesnic.