Liga 1: Viorel Moldovan vine cu o propunere inedita

Totodata, antrenorul Chindiei Targoviste sustine revenire la sistmul 18 echipe."Daca nu se va putea juca acest sezon, sa se termine pe teren, eu cred ca nu ar trebui sa retrogradeze nicio echipa. Ar trebui sa se ia in considerare clasamentul dupa sezonul regulat, participantele in cupele europene la fel, chiar daca convine sau nu convine unora. Practic acela a fost campionatul", a spus Viorel Moldovan la Telekom Sport "Play-out-ul si play-off-ul e cu totul altceva. S-au jucat doar doua etape, mai sunt 12 de disputat si se pot intampla multe. Deci nu ar fi logic sa retrogradeze nicio echipa. Sper sa se ia in considerare sezonul regulat si sa nu retrogradeze absolut nicio echipa. Din contra, eu sustin promovarea a 4 echipe si sa revenim la sistemul clasic de campionat cu 18 echipe", a adaugat acesta.Dupa doua etape disputate in play-out, Chindia Targoviste se afla pe loc retrogradant (7).