LPF prezinta scenariile posibile: Cand s-ar putea relua Liga 1

Ziare.

com

Secretarul general al Ligii Profesioniste, Justin Stefan, dezvaluie ca, in cel mai realist scenariu, Liga 1 s-ar putea relua pe 15 mai."Va trebui sa avem o data de referinta realista, pentru ca e posibil ca pana atunci mulsi dintre fotbalisti sa plece in concediu. Data de 15 mai a fost propusa de Craiova, pentru caar permite sa terminam play-off-ul la sfarsitul lui iunie. Am avea 7 etape care sa se dispute in weekend, si o intermediara", a spus Justin Stefan la Digi Sport "Cel mai rau scenariu, ar fi sa reluam de la inceputul lui iunie, dar asta ar insemna sa jucam din doua in doua zile, adica, miercuri-joi si mai apoi sambata-duminica si atunci acest sistem ne-ar permite sa terminam tot la finalul lui iunie. Sigur, mai este si varianta ca acest campionat sa fie incheiat acum, dar nu cred, pentru ca nu este fair-play si nu este in spiritul si letera sportului"Vezi si: CFR Cluj ar putea fi declarata campioana In acest moment, in clasamentul play-off-ului Ligii 1, CFR Cluj ocupa prima pozitie, cu 30 de puncte, fiind urmata de FCSB si Craiova, cu cate 26 de puncte.In play-out, locurile care duc in Liga a 2-a sunt ocupate de Chindia Targoviste si FC Voluntari.Au mai ramas de disputat 8 etape din play-off si 12 din play-out.