LPF, propunere catre Guvern pentru reluarea Ligii 1

Propunera va fi inaintata la inceputul saptamanii viitoare catre autoritatilor guvernamentale, punand-o totodata si in dezbatere publica."Am continuat dialogul cu domnul Ionut Stroe, Ministrul Tineretului si Sportului, pentru identificarea celor mai bune solutii in vederea reluarii competitiilor sportive intrerupte de pandemie, fara a pune in pericol sanatatea sportivilor", se arata intr-un comunicat semnat de secretarul general al LPF, Justin Stefan, si publicat pe site-ul oficial al Ligii Liga 1 a fost intrerupta in luna martie din cauza pandemiei de coronavirus.Au mai ramas de disputat 8 meciuri din play-off si 12 meciuri din play-out.In clasament, primul loc e ocupat de CFR Cluj, in timp ce pe locurile retrogradante se afla Chindia Targoviste si FC Voluntari.