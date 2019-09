Motivul pentru care ora de start a partidei dintre FCSB si Viitorul va fi decalata

Ziare.

Jocul va incepe asadar la 21.05, iar acest lucru se intampla din cauza uneia dintre televiziunile care va difuza meciul, e vorba de Look Plus. Look Plus a cerut ca meciul sa inceapa cu aceasta intarziere, pentru ca partida care are loc chiar inainte sa aiba timp sa se termine, e vorba de derbiul Romei, intre Lazio si AS Roma , dupa cum informeaza cotidianul Gazeta Sporturilor Astfel stand datele problemei, si celelalte doua televiziuni care vor transmite meciul, DigiSport si TelekomSport au fost nevoite sa accepte conditia celor de la Look, pentru a incepe meciul la aceeasi ora.In urmatorii 5 ani, cele 3 televizuni de mai sus vor plati 140 de milioane de euro echipelor ca drepturi de televizare pentru Liga 1 FCSB are 15 meciuri castigate in partidele directe cu Viitorul pana acum in Liga 1, in timp ce dobrogenii au doar 4.Stelistii sunt pe ultimul loc in L1, cu doar 4 puncte, avand 5 infrangeri la rand!D.A.