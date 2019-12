O echipa din Liga 1 a anuntat schimbarea antrenorului

Ziare.

''AFC Hermannstadt si Eugen Neagoe au reziliat contractul pe cale amiabila, dupa ce antrenorul si-a exprimat public aceasta dorinta. Alaturi de Eugen Neagoe in calitate de antrenor principal, echipa noastra a obtinut doua victorii, sase rezultate de egalitate si doua infrangeri, ocupand in prezent locul 10 in Liga I cu 23 de puncte'', se arata in comunicat.Neagoe fusese instalat pe 2 octombrie, in locul lui Costel Enache, care si-a reziliat contractul pe 30 septembrie, lasand echipa pe locul 12, cu 10 puncte stranse in 11 etape (3 victorii, un egal si 7 infrangeri).Eugen Neagoe incepuse sezonul la Dinamo , dar nu a mai luat loc pe banca tehnica dupa infarctul miocardic suferit la 21 iulie, in timpul meciului pe care Dinamo Bucuresti il disputa cu Universitatea Craiova , in cadrul etapei a 2-a a Ligii I.