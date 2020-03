O echipa din Liga 1 anunta ca se va retrage din campionat!

Ziare.

com

Primarul Clinceniului, Adrian Budeanu, anunta ca echipa din localitate intentioneaza sa se retraga."Clinceniul deranjeaza fiindca a promovat si acum fiindca a inceput sa joace bine si sa faca puncte", a spus Budeanu pentru Gazeta Sporturilor "Oricum nu avem bani, ne vom retrage din campionat. Saptamana viitoare, Clinceni se va retrage din campionat daca tot deranjam atat de tare si am ajuns ca arbitrii sa ne faca ce s-a intamplat si la meciul cu Viitorul", a adaugat acesta.Pe langa problemele financiare, oficialii ilfovenilor sunt extrem de suparati de arbitrajul de la meciul cu Viitorul.Trupa lui Gica Hagi a primit un penalti inexistent din partea arbitrului Lucian Rusandu cand era condusa cu 2-1 si a castigat in cele din urma intalnirea de la Clinceni, cu 3-2.Academica Clinceni ocupa locul 6 in clasamentul play-out-ului Ligii 1.