O noua demitere de antrenor in Liga 1. Tehnicianul lui FC Voluntari pleaca dupa ce a strans doar 8 puncte in 2019

Ziare.

com

Bergodi a fost sambata seara la ultimul meci pe banca lui Voluntari, dupa cum sustin surse apropiate de club, citate de cotidianul Gazeta Sporturilor Consiliul de Administratie deja a luat hotararea sambata seara dupa partida amintita mai sus, lucru care a fost si confirmat printre randuri de primarul Florentin Pandele : "Il respect foarte mult pe Cristiano, dar echipa se gaseste intr-un impas. Trebuie ori sa schimbam 15 jucatori , ori sa schimbam antrenorul. Consiliul de Administratie decide asta", a punctat dupa partida primarul din Voluntari, pentru DigiSport.Pe lista celor din Ilfov se afla acum 4 nume de inlocuitori, e vorba de Dan Alexa, Eugen Neagoe, Claudiu Niculescu si Mircea Rednic "M-am chinuit mult anul asta. Suntem toti vinovati pentru aceasta situatie din clasament", a declarat Cristiano Bergodi la Look Sport, dupa partida pierduta clar in fata fostei sale formatii.Doar 8 puncte a strans Voluntari in acest an, fiind la 13 lungimi distanta de locul care merge la barajul cu echipa de pe locul 3 din Liga II, 12.D.A.