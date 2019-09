Oferte din Liga 1 pentru Mutu

Ziare.

Revenit in tara pentru cursurile scolii de antrenori , fostul atacant a dezvaluit ca a avut si are in continuare discutii cu formatii din intrecerea interna."In primul rand, trebuie sa-mi iau licenta PRO, ca asta e cel mai important, iar dupa aia vom vedea. In Emirate, stau bine, sunt bine, totul e ok, am inceput campionatul, avem doua victorii din doua meciuri , totul in regula.Am vorbit si cu unele echipe din Liga I, dar nu acum, in sezonul trecut, fusese ceva. Chiar si astazi, dar nu va spun. Am vorbit astazi, dar inca ma mai gandesc. S-a discutat de mai multe echipe, nu numai de Astra.Atat timp cat echipele au antrenori, cat eu nu sunt hotarat de ceea ce o sa fac, nu voi spune nimic, pentru ca nu e normal. Discutiile astea sunt, vor fi, nu numai cu mine. Le-am facut si eu cand am fost presedinte la Dinamo si stiu ca se fac, chiar daca uneori nu se concretizeaza nimic, dar discutii se fac, atunci cand conducerea crede ca echipa scartaie din anumite puncte de vedere", a declarat Adrian Mutu la Telekomsport In varsta de 40 de ani, Mutu este antrenorul formatiei U21 a celor de la Al Wahda din 2018.El a ai avut scurte experiente ca tehnician la FC Voluntari si ASA Targu Mures.