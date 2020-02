Presedintele FRF intentioneaza sa schimbe sistemul competitional din Liga 1

Ziare.

com

Dupa sedinta Comitetului Executiv al FRF, presedintele Federatiei a dezvaluit ca a cerut consultata unei firme olandeze in acest sezon.Liga 1 ar putea trece la 16 echipe si, in plus, s-ar putea renunta la sistmul cu play-off si play-out.Din sezonul 2016/2017, Liga 1 e alcatuita din 14 echipe, iar dupa sezonul regulat primele 6 clasate se dueleaza in play-off, iar ultimele 8 clasate merg in play-out."Credem ca un sistem competitional cu 16 echipe pentru viitor in Romania se potriveste cel mai mult", a declarat Razvan Burleanu in fata jurnalistilor.I.G.