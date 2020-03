Presedintele lui Dinamo anunta vremuri grele in Liga 1, dupa pandemia de coronavirus: Maxim trei echipe vor mai rezista

Ziare.

Dinamovistul, fostul portar al Romaniei la CM 1994, crede ca situatia se va agrava in viitorul apropiat, daca pandemia se va prelungi mult timp: "Imi doresc din tot sufletul sa revenim cat mai repede la antrenamente, la jocuri, dar nu e cum am vrea noi. Trebuie sa fim realisti si sinceri. Eu zic ca nu mai jucam in acest an competitional. Situatia ar putea fi mai grea decat ne inchipuim, au venit foarte multi romani din strainatate, nu au putut fi testati toti, e posibil sa apara foarte multe cazuri de imbolnaviri intr-un timp scurt si sistemul medical sa intre intr-un blocaj. Si atunci situatia asta de criza se va prelungi.Sa speram ca nu va fi asa, dar in celelalte tari cam asta a fost scenariul. Toate echipele vor avea probleme mari, trebuie sa fim realisti. Unii si-au supradimensionat bugetele, au intrat in play-off si au cheltuieli mai mari decat in sezoanele trecute. Vor fi nevoiti sa taie din salarii chiar daca se reia campionatul", puncta in prima faza Prunea, intr-o interventie pentru televiziunea TelekomSport.El isi face griji acum pentru viitoarea editie a Ligii 1, acolo unde crede ca foarte putine cluburi ar mai rezista din punct de vedere financiar: "Se vor schimba multe dupa nenorocirea asta. Daca nu se dau banii din drepturile TV, se va pune lacatul pe Liga 1 . Sa tineti minte ce va spun eu acum. Chiar daca televiziunile au virat banii catre liga, cum vor fi impartiti? Ce numar de jocuri iei in calcul, ce clasament? Vor fi probleme mari si in campionatul viitor, fiindca foarte putine cluburi isi pot continua activitatea, maximum trei. Restul? Lacatul, inchise, din pacate! Iar la cele care vor rezista, cine va castiga un salariu de doua mii de euro pe luna va fi un fotbalist fericit.Sa speram ca pandemia va trece cat de curand, dar societatea va resimti inca multa vreme aceasta criza. Si fotbalul chiar mai tare decat alte domenii", mai adauga fostul mare portar al lui Dinamo."Cainii rosii" sunt pe locul 4 in play-out, la doar 3 puncte de retrogradare, la intreruperea campionatului.Dupa o sedinta comuna a LPF si FRF , ultima decizie stabilita a fost ca cel mai devreme, campionatul se poate relua dupa 16 mai, daca conditiile medicale de sanatate publica o vor permite.Citeste si:D.A.