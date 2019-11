Prima reactie a lui Budescu dupa golurile minunate din Liga 1: Ce spune despre revenirea la nationala

Ziare.

Veteranul atacant a marturisit ca reusita direct din corner i se pare mai frumoasa si anunta ca este gata sa revina in lotul echipei nationale."Probabil de cel din corner pot spune ca este mai frumos, pentru ca, in ceea ce priveste al doilea gol, am marcat unul asemanator si in Arabia si a fost foarte bine, dar nu mai conteaza cum am marcat, important e ca in aceasta seara am obtinut o victorie la scor.Este foarte bine, suntem pe un drum bun. Ramanem acolo sus cu sanse pentru play-off si asta ne bucura. Important e ca la final sa fim in play-off si acolo o sa fie altceva. Speram sa ne mentinem acolo si de ce nu sa speram la podium. Cand o sa ma cheme la echipa nationala , o sa merg cu placere.De cate ori am fost acolo, am incercat sa dau ce am eu mai bun si sa ajut echipa nationala. Pentru mine, e important si ce fac la echipa de club, pentru ca aici am foarte multe meciuri si avem obiective de indeplinit si speram sa le indeplinim la sfarsit. Eu simt ca sunt pregatit 100%. Vom vedea ce se va intampla, nu depinde numai de mine", a declarat Constantin Budescu la Telekomsport.Budescu a inscris de doua ori in Astra - Poli Iasi, scor final 4-0.El a deschis scorul cu un sut superb, direct din corner, care l-a prins pe picior gresit pe portarul iesenilor, pentru ca apoi sa reuseasca un "exterior" de mare efect, din apropierea liniei de fund.