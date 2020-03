Primul club din Liga 1 care anunta ca nu va taia salariile jucatorilor in plina suspendare a campionatului

Ziare.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botosani, a anuntat ca nu va taia salariile jucatorilor si ale staff-ului tehnic in aceasta perioada in care campionatul Romaniei este suspendat."Este foarte greu sa pun un jucator din Romania sa renunte la un salariu de 2.000, 3.000 de euro. Aici am tinut legatura cu patronatul, nu se pune problema de reducerea salariilor, dar la nivel de vestiar, daca clubul va intampina dificultati vom ajuta", a fost declaratia lui Marius Croitoru, antrenor la FC Botosani, intr-o interventie telefonica in direct la DigiSport.Acelasi Croitoru a mai spus ca este optimist in ce priveste reluarea campionatului in timp util: "Eu sunt optimist, toata viata am fost. N-as vedea lucrurile fara un final frumos. Eu zic ca maxim o luna de zile sa ne apucam de treaba, asa vreau sa se intample. Sunt lucruri mai importante acum decat fotbalul.Vorbesc zilnic cu ei, cu jucatorii, dar raspunsurile la intrebarile lor nu le am. Incerc sa le mentin moralul cat mai ridicat pentru ca sunt intrebari la care nu am raspuns", a mai punctat fostul jucator stelist la televiziunea mai sus citata.Reamintim ca la FCSB, patronul Gigi Becali a dispus taierea tuturor salariilor cu 50 la suta in aceasta perioada de suspendare a Ligii 1.In Romania, sunt in acest moment 43 de decedati in urma infectiilor cu coronavirus.Citeste si:D.A.