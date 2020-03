Propunere de ultima ora pentru ca sezonul de Liga 1 sa poata fi dus la bun sfarsit. Ce idee are presedintele Universitatii Craiova

Ziare.

com

Campionatul nostru este suspendat pana cel putin pe 31 martie, dar e greu de crezut ca si in luna aprilie acesta va putea fi reluat.Pana atunci, presedintele celor de la Universitatea Craiova a avut o propunere interesanta in ce priveste rezolvarea finalului sezonului de Liga 1, daca pandemia de coronavirus se va intinde si mai mult, avand in vedere ca de luni Romania va intra si in stare de urgenta.Sorin Cirtu a vorbit la Digi Sport Special, o emisiune la televiziunea DigiSport, in care a propus faptul ca ierarhia din Liga 1 sa fie stabilita, daca nu se va mai putea juca niciun meci pana in luna mai, prin clasamentul de la finalul sezonului regular: "Se poate lua clasamentul final de la cel din sezonul regulat. E o idee, nu e una rea. Cei care sunt la conducere trebuie sa ia decizii. Sigur ca vor fi si nemultumiri.Important e ce se decide si la UEFA , cum se vor pronunta cei de acolo", puncta fostul mare jucator al Craiovei Maxima.Daca LPF ar fi de acord cu aceasta idee, CFR Cluj ar castiga Liga 1 si in acest sezon, pe pozitia a doua ar fi Universitatea lui Cartu, iar pe 3 ar incheia FC Botosani. FCSB ar fi doar pe 4. In ce priveste subsolul clasamentului, Academica Clinceni si FC Voluntari, ultimele doua clasate, ar retrograda in Liga 2, in timp ce Poli Iasi ar fi echipa care ar da baraj de ramanere in prima liga cu locul 3 din L2.Intr-o interventie la acelasi post de televiziune mai sus citat, Justin Stefan, secretarul general al LPF, puncta faptul ca Liga isi doreste sa incheie acest sezon si ca acest lucru se poate intampla chiar si in luna iunie: "Cel mai rau scenariu, ar fi sa reluam de la inceputul lui iunie, dar asta ar insemna sa jucam din doua in doua zile, adica, miercuri-joi si mai apoi sambata-duminica si atunci acest sistem ne-ar permite sa terminam tot la finalul lui iunie.De ce insistam sa se termine sezonul pana la finalul lunii iunie? Pentru ca primul tur al cupelor europene este programat pe 7 iulie. Sigur, mai este si varianta ca acest campionat sa fie incheiat acum, dar nu cred, pentru ca nu este fair-play si nu este in spiritul si letera sportului", puncta oficialul roman la DigiSport.Romania are in prezent 123 de oameni infectati cu coronavirus, de luni avem instituita starea de urgenta in Romania, iar in lume pandemia capata amploare cu peste 10.000 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.D.A.