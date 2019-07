Reactia fotbalistului acuzat ca a batut un conducator din Liga 1: "Raman in Romania, nu plec nicaieri"

Ziare.

Croatul Filip Jazvic sustine ca l-a lovit pe Razvan Zamfir, oficialul celor de la Hermannstadt, in legitima aparare, acesta din urma sarind la bataie in momentul in care a fost intrebat de salariu."Nu e vina mea, 100% nu e vina mea, el m-a atacat, el a vrut sa ma loveasca pentru ca l-am intrebat de salariul meu, a inceput sa se enerveze si eu i-am zis sa fie si el in viata lui o data barbat, a inceput sa ma loveasca si l-am lovit si eu inapoi.O sa raman in Romania, nu plec nicaieri pentru ca nu e vina mea, nimeni nu ma loveste pentru ca am intrebat de salariu. O sa stau aici pana totul se va rezolva, trebuie sa dovedesc ca nu e vina mea, m-am protejat pe mine si atat! Regret situatia, pentru ca cineva m-a atacat fara motiv, dar altceva nu regret", a declarat Jazvic pentru PRO TV Marti seara, presedintele lui Hermannstadt, Iuliu Muresan , anunta ca Jazvic l-a luat la bataie pe Razvan Zamfir in momentul in care a fost anuntat ca este dat afara de la echipa.Potrivit lui Muresan, pe numele lui Jazvic va fi depusa o plangere penala dupa ce oficialul sibienilor si-a scos un certificat medico-legal care atesta agresiunea.