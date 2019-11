Revolta la o echipa din Liga 1: Jucatorii straini cer demiterea antrenorului - presa

Ziare.

com

Potrivit celor de la ProSport , jucatorii portughezi si brazilieni de la Hermannstadt nu sunt de acord cu metodele tehnicianului Eugen Neagoe si il vor pe acesta demis.Nu mai putin de sapte fotbalisti din lotul sibienilor ar fi transmis ca nu vor mai intra pe teren in meciurile din acest final de an daca Neagoe nu va fi demis.Sursa citata sustine ca antrenorul are sprijinul conducerii si ca, in perioada de mercato din iarna, fotbalistii vor fi cei ce vor parasi echipa.Hermannstadt are un sezon dezamagitor, echipa din Sibiu aflandu-se pe pozitia a 13-a in clasamentul Ligii 1.