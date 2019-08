Sarbii copiaza regula care a starnit cele mai multe controverse in istoria recenta a fotbalului romanesc

Ziare.

com

Incepand cu sezonul 2020/2021, cluburile care activeaza in prima liga din Serbia vor fi obligate sa foloseasca doi jucatori eligibili pentru nationala de tineret in echipa de start.Regula a fost implementata dupa ce nationala Romaniei a ajuns pana in semifinalele EURO U21, iar sarbii considera ca ascensiunea este datorata fortarii tinerilor fotbalisti in Liga 1 Pe de alta parte, aceasta regula a starnit numeroase controverse, mai multi antrenori opunandu-se vehement. Dan Petrescu a fost cel mai vehement, in timp ce Gigi Becali a amenintat ca va da in judecata Federatia Romana de Fotbal.Conform unui studiu facut de Institutul pentru Statistica din Fotbal, media de varsta a echipelor din Liga 1 pentru perioada 2009-2017 era de 26.28 de ani. In Serbia, media de varsta era de 24.93 de ani.C.S.