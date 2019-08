Scandal la o echipa din Liga 1: "Eu sunt intr-o ceata puternica"

Ziare.

"Din punctul meu de vedere, pana nu primesc o decizie clara, eu cred ca sunt presedintele clubului", a afirmat Teodor Birt, intr-o conferinta de presa.Desi declara ca i-a fost comunicat de doi membri din Consiliul Director, verbal, sa se retraga din functia de presedinte al clubului FC Hermannstadt si personal i-a comunicat primarului Sibiului, Astrid Fodor, ca nu mai continua la conducerea acestui club, Birt insista ca el este presedintele legal, si nu Iuliu Muresan, cel care s-a recomandat in urma cu o saptamana, ca fiind actualul presedinte, ales de Consiliul Director.Teodor Birt intentioneaza sa se adreseze in scris clubului pe care l-a condus, FC Hermannstadt, sa ceara lamuriri."Daca in urmatoarele zile, in urma acestei conferinte de presa, nu voi primi nimic, spre sfarsitul saptamanii voi face o adresa scrisa. (...) Trebuie sa stiu ce fac in continuare. (...) Eu sunt intr-o ceata puternica", a spus Teodor Birt.Fostul presedinte si actualul presedinte de la FC Hermannstadt s-au complimentat in ultima saptamana, prin intermediul presei, fiecare organizand propria conferinta de presa. Birt spune ca nu a mai vorbit cu Muresan de la meciul cu Universitatea Craiova.Teodor Birt sustine ca persoanele care au imprumutat clubul sibian cu sute de mii de euro doresc sa isi recupereze mai repede banii si ca de fapt acesta ar fi motivul pentru care a fost preferat in functia de presedinte Iuliu Muresan."Regret pentru ca daca reuseam sa aduc o stabilitate financiara la club, poate ca lucrurile erau mult mai bune, pentru ca, din punct de vedere sportiv, nu am ce sa imi reprosez", a mai declarat Teodor Birt.Lui Teodor Birt i-a expirat in luna mai, mandatul de presedinte al FC Hermannstadt, potrivit propriilor declaratii. Birt cere alegeri la club si vot in Consiliul Director din care face parte. Fostul presedinte ar vrea sa revina in functie, dar nu in orice conditii."Nu cred ca este cale de intoarcere. Sunt foarte multe lucruri cu care nu pot sa fiu de acord. Nu cred ca aceste lucruri vor intra pe fagasul pe care imi doresc eu. Eu mi-as dori foarte mult sa stiu in ce situatie ne gasim. Imi doresc foarte mult ca aceasta echipa sa continue. Imi doresc foarte mult ca toate problemele pe care le are sa se rezolve si sa ne bucuram cu toti de fotbal", a concluzionat Teodor Birt.Iuliu Muresan a declarat recent, intr-o conferinta de presa, ca l-a inlocuit in functia de presedinte la FC Hermannstadt, pe Teodor Birt, ca urmare a deciziei membrilor Consiliului Director.