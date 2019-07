Scandal legat de drepturile TV ale Ligii 1: TVR ar acuza formarea unui cartel - surse

Ziare.

com

Potrivit celor de la Pagina de Media , in sedinta de vineri a Consiliului de Administratie al TVR s-a discutat despre televizarea meciurilor din campionatul intern si despre motivele care au facut ca postul public sa nu poata prelua nici macar o partida.Concluzia sedintei a fost ca s-a format un cartel al televiziunilor comerciale si ca trebuie sesizat Consiliul Concurentei in legatura cu acest lucru."In document a fost subliniat faptul ca TVR porneste din start cu sanse minime in fiecare negociere de achizitie de drepturi TV - drepturile de difuzare ale competitiilor interne de fotbal, Liga 1 , sezoanele 2014 - 2018, de exemplu, fiind achizitionate de un cartel format din televiziuni comerciale", se arata in informarea privind sedinta de vineri.In perioada data ca exemplu in sedinta conducerii TVR, meciurile din Liga 1 au fost transmise pe posturile din retelele Look, DigiSport si Telekomsport.Drepturile TV pentru urmatoarele cinci sezoane au fost cumparate in urma cu cateva saptamani de compania EAD, care le-a vandut apoi acelorasi posturi TV.Managerul EAD, Orlando Nicoara, spune ca televiziunea nationala avea libertatea de a licita alaturi de compania sa, insa nu explica daca ar fi dispus sa cedeze si catre TVR drepturile de televizare."EAD nu are nicio legatura cu televiziunile comerciale. EAD este o entitate privata, care opereaza pe piata massmedia, pe piata drepturilor de difuzare, pe piata de publicitate din Romania. Nu cred ca i-a impiedicat nimeni pe cei de la TVR sa se duca si sa oferteze drepturile pentru Liga I, direct la Liga Profesionista de Fotbal, care sunt detinatorii drepturilor", a spus Nicoara.Liga 1 a inceput in weekendul trecut cu meciurile din etapa 1, runda ce se va incheia luni seara.