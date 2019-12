Schimbare de antrenor in Liga 1: Iata cine ar putea prelua ultima clasata

Ziare.

com

Gruparea ilfoveana este pe ultimul loc al clasamentului si pare deja condamnata la retrogradare, insa Mihai Teja ar fi gata sa isi asume responsabilitatea unei salvari miraculoase. Digisport scrie ca oficialii Voluntariului au luat legatura cu Teja, cel care s-a despartit recent de Poli Iasi, iar antrenorul si-a dat acordul sa revina rapid in fotbal.Ilfovenii sunt ultimii in Liga 1, cu numai 8 puncte dupa 21 de etape, si este greu de crezut ca vor putea evita retrogradarea in divizia secunda.