Se intampla in Liga 1: Fotbalistul prezentat de doua echipe diferite spune ca un contract a fost semnat

In urma cu o saptamana, cei de la Sepsi OSK anuntau, ca reactie la o declaratie a directorului general de la Dinamo Florin Prunea , care spune ca negociaza cu Andrei Sin, ca jucatorul a semnat un contract cu formatia din Sfantu Gheorghe de la finalul lunii mai."Clubul Sepsi OSK precizeaza ca jucatorul Andrei Sin a semnat, in data de 22.05.2019, un contract valabil pe doi ani cu clubul nostru. Conform contractului in cauza, jucatorul este obligat sa respecte cu strictete programul, principiile si regulile de antrenament. In caz contrar clubul nostru va lua masurile care se impun", au transmis ardelenii.Marti seara, Dinamo anunta si ea oficial transferul lui Sin, jucatorul fotografiindu-se in tricoul "cainilor"."Jucatorul Andrei Sin, ultima oara la Politehnica Iasi, a semnat un contract cu FC Dinamo Bucuresti, a anuntat conducerea executiva a clubului din Stefan cel Mare. Nascut in Bucuresti, pe 26 octombrie 1991, Andrei Sin si-a inceput cariera la juniorii Sportului Studentesc si a evoluat pentru Viitorul Constanta, CS Otopeni, Callatis Mangalia, Delta Tulcea, CS U Craiova, Unirea Tarlungeni, ASA Tg. Mures si Politehnica Iasi.Bine ai venit, Andrei Sin!Impreuna pe Arena Nationala!"Ultimul intrat in aceasta veritabila piesa de teatru este Emilian Hulubei, presedintele AFAN, sindicatul fotbalistilor, cel care a descurcat povestea celor doua contracte ale lui Sin cu o dezvaluire incredibila."Este inregistrat un contract la Liga. Este un caz pe cat pare de complicat, pe atat de simplu. Jucatorul zice ca nu a semnat contractul el. El a primit oferta de la Sepsi prin mail si a trimis-o unui prieten care lucra la un xerox, el nu era in tara, a semnat-o prietenul sau si a trimis-o inapoi prin adresa de mail a institutiei la care lucra. Nu este o corespondenta intre jucator si Sepsi. El a primit contractul, dar contractul a plecat inapoi semnat de pe un alt mail.Va fi foarte greu ca Sepsi sa dovedeasca, va trebui facuta o expertiza grafologica, care se face dupa un original nu dupa un contract scanat. Semnatura originala este pe contractul celor de la Dinamo. Cu siguranta se va ajunge la litigiu", a declarat Emilian Hulubei la Digi Sport Foarte probabil, cei de la Sepsi se vor adresa acum comisiilor FRF si vor solicita suspendarea jucatorului.