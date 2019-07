Se intampla in Liga 1: Oficialul unui club, batut de un fotbalist pe care l-a dat afara!

Ziare.

Razvan Zamfir, directorul departamentului de scouting de la Hermannstadt, a fost agresat de croatul Filip Jazvic, jucatorul urmand a fi reclamat la parchet dupa acest incident."Noi am decis ca 2-3 jucatori nu mai intra in vederile noastre pentru acest sezon si urma sa ii anuntam. Azi, dupa masa de pranz, Razvan Zamfir l-a chemat la o discutie pe Jazvic, sa ii transmita ca vrem rezilierea amiabila a contractului.A reactionat insa ca un golan si l-a lovit pe Razvan. Nu este adevarat ca Razvan ar fi incercat sa il loveasca primul. Fotbalistul a inceput totul, injurandu-l si lovindu-l. Un golan ca el nu are ce cauta in fotbal! El e istorie pentru Hermannstadt! Nici nu mai conteaza cat mai avea contract. Maine mergem la IML si vom depune plangere penala impotriva fotbalistului", a declarat presedintele lui Hermannstadt, Iuliu Muresan , pentru gsp.ro Filip Jazvic a ajuns in Romania in urma cu 5 ani, fiind adus de Iuliu Muresan la CFR Cluj A mai trecut apoi pe la ASA Targu Mures si Craiova inainte de a ajunge la Hermannstadt la inceputul acestui an.