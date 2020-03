Situatie dramatica in Liga 1 dupa intreruperea campionatului din cauza coronavirusului

Ziare.

Oficialul lui e convins ca vor exista cluburi care vor intra in faliment, daca Liga 1 nu se va termina in luna iunie."S-a vorbit ca pe 19 aprilie sa se reia campionatul, dar mi se pare imposibil. Daca stai trei saptamani jucatorul mai are nevoie de trei saptamani de pregatire, daca stai o luna de inca o luna. Situatia financiara e cel mai grav lucru", a spus Prunea intr-o interventie la Digi Sport "Daca nu vom termina campionatul in iunie, situatia va deveni dramatica. Sigur vor fi cluburi care vor disparea, si de prima liga. Va fi foarte greu de gestionat o asemenea problema. In play-off mai sunt doar opt etape, s-ar mai gasi date, dar daca se mai prelungeste cu 30 zile starea de urgenta greu s-ar mai putea termina sezonul", a adaugat acesta.In play-off-ul Ligii 1 mai sunt de disputat inca 8 etape, in timp ce in play-out-ul Ligii 1 au mai ramas de jucat inca 12 etape.