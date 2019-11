Situatie incredibila la o echipa cu pretentii din Liga 1: "Sa ma duc eu sa iau gecile?"

Ziare.

Presedintele celor de la Asta, Dani Coman, a reactionat pentru prima data dupa ce vedeta Constantin Budescu a acuzat lipsa unui echipament adecvat pentru aceasta perioada a anului.Coman sustine ca giurgiuvenii au plasat din timp comanda pentru echipament, insa acesta nu a fost livrat pana acum."Eu ii inteleg pe baieti si nu o vom lasa asa. Vom incerca sa rezolvam si aceasta problema cu echipamentul. Noi am dat comanda de echipament de iarna inca de acum o luna, dar nu ne-a venit nici pana acum. Ce vreti sa facem? Sa ma duc eu sa iau gecile si sa le car in carca? Dar nu este o problema. Chiar o sa ma duc eu ca sa o rezolvam mai repede. Acum, chiar nu este vina noastra", a spus Coman in Prosport Astra are contract cu spaniolii de la Joma, sponsorul tehnic al echipei nationale, acestia fiind de vina pentru intarzierea livrarii echipamentului de iarna, conform lui Dani Coman.