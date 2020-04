Solutia gasita de LPF in pauza competitionala

Ziare.

com

In campionatul de FIFA 20 vor fi reprezentate toate cluburile din Liga 1.In plus, meciurile vor fi televizate de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.LPF va organiza, in perioada 16 aprilie - 6 mai, o competitie de FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, in care vor participa gameri profesionisti alesi de cele 14 cluburi din Liga 1.Asadar, de joi si pina duminica, in perioada mentionata, vom programa cate o etapa de fotbal virtual pe zi.Dupa consultarea cu partenerul MEDIA al LPF, va putem informa ca avem acceptul acestuia de a prezenta meciurile respective si la televiziunile partenere. Dupa finalizarea acestei competitii, LPF va organiza un player challenge, un campionat in care fiecare club sa fie reprezentat in joc de cate un fotbalist profesionist.Scopul acestui proiect este acela de a ramane aproape de iubitorii fotbalului romanesc, de fanii Ligii 1, in aceasta perioada atat de dificila pentru noi toti, dar si de a sprijini partenerii fotbalului profesionist si, implicit, cluburile Ligii 1. Astfel, fotbalul virtual intinde o mana de ajutor fotbalului real, intr-un timp in care solidaritatea e mai importanta ca niciodata. Competitia va oferi posibilitatea fiecarui club de a folosi propria infrastructura de ticketing pentru a strange bani in sprijinul comunitatii locale, spitalelor, celor atat de greu incercati in aceste zile.Totodata, pentru a tine legatura cat mai stransa cu fanii fotbalului romanesc, competitia va beneficia de un site dedicat (http://stamacasaliga1.ro/), dar si de un ambasador al ei, in persoana lui Ovidiu "Ovvy" Patrascu, recunoscut in comunitatea de gamerilor pasionati de FIFA si care ne va oferi tot sprijinul pentru a ne face sa intelegem nu doar magica lume a gamerilor, ci si aceast nou profil al fotbalului romanesc.