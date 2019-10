Spaniolii il lauda pe fiul lui Rivaldo: Noua stea a campionatului din Romania

Ziare.

Fiul marelui Rivaldo i-a impresionat pe cei de la As cu cifrele pe care le are in acest sezon, el reusind sa inscrie de patru ori si sa ofere patru pase decisive in tricoul echipei lui Hagi, FC "Fiul lui Rivaldo apare ca noua stea a campionatului din Romania! A reusit patru goluri si patru assisturi pentru Viitorul Constanta, echipa lui Gica Hagi . A atras deja interesul mai multor cluburi din Italia", noteaza sursa citata.Daca va continua sa evolueze in aceeasi nota, Rivaldinho ar putea fi vandut de Hagi in vara anului viitor, pentru el existand deja interes."Performantele lui Rivaldinho au fost observate in Italia, echipele de acolo avand o relatie buna cu fotbalul romanesc. Si in Spania sunt formatii care asteapta sa vada ce poate face fiul lui Rivaldo, un jucator care si-a pus amprenta pe acest campionat ."Rivaldinho are 24 de ani si a fost adus de Hagi la Viitorul dupa o perioada mai putin fasta pentru el in Bulgaria, la Levski.M.D.