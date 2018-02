Surpriza de proportii in Liga 1: Dinamo a ratat calificarea in play-off!

Clasamentul:

"Cainii rosii" au fost invinsi cu 2-0 si vor evolua in play-out, alaturi de echipe precum Juventus Bucuresti, Gaz Metan Medias si Sepsi OSK.In celalalt meci al serii, CSM Poli Iasi a pierdut intalnirea de pe teren propriu cu Viitorul, scor 0-1, dar va fi prezenta, in premiera, in play-off.La Giurgiu, pe un teren acoperit cu zapada, trupa lui Vasile Miriuta a incheiat rusinos sezonul regulat al Ligii 1, dupa un meci in care Astra a parut echipa care are nevoie de puncte pentru a se califica in play-off, ci nu Dinamo.Jucatorii "alb-rosilor" s-au apropiat cu greu de poarta lui Iliev, iar Astra n-a iertat atunci cand a fost prezenta in ofensiva. Au marcat Florentin Matei (min.25) si Silviu Balaure (min.57), cu suturi bine plasate din interiorul careului.De partea cealalta, la Iasi, gazdele au fost invinsen de Viitorul lui Gica Hagi, insa au sarbatorit dupa fluierul final.Unicul gol al intalnirii din Copou a fost marcat de Aurelian Chitu, in minutul 14, la capatul unei faze superbe, in care a trecut de doi aparatori ai gazdelor.Cum Dinamo, CSM Poli Iasi si FC Botosani au incheiat la egalitate de puncte, cate 39 de fiecare, diferentierea s-a realizat dupa rezultatele directe inregistrate intre cele 3 formatii, iar gruparea pregatita de Flavius Stoican a iesit castigatoare la puncte.Va fi pentru prima oara cand CSM Poli Iasi va fi prezenta in play-off, in timp ce Dinamo rateaza, in premiera, prezenta in play-off.1. CFR 1907 Cluj 56p (-1 joc)2. FCSB 52p (-1 joc)3. Clubul Sportiv U Craiova 51p4. FC Viitorul 44p5. FC Astra Giurgiu 44p6. CSM Politehnica Iasi 39p-----------------------------7. FC Botosani 39p8. Dinamo Bucuresti 39p9. FC Voluntari 28p (-1 joc)10. ACS Poli Timisoara 27p11. CS Concordia Chiajna 25p (-1 joc)12. Sepsi Sfantu Gheorghe 19p (-1 joc)13. CS Gaz Metan Medias 16p14. CS Juventus Bucuresti 11p (-1 joc)Primele 6 echipe vor evolua in play-off, in timp ce celelalte 8 formatii se vor duela in play-out.ora 21:50 - Dinamo pierde la Giurgiu si rateaza calificarea in play-off, acolo unde vor merge Viitorul si CSM Iasi.4. FC Viitorul 44p5. FC Astra Giurgiu 44p6. CSM Politehnica Iasi 39p---------------------------7. FC Botosani 39p8. FC Dinamo Bucuresti 39pAstra - Dinamo 2-0 si CSM Poli Iasi - FC Viitorul 0-1In acest moment, CSM Iasi urca pe loc de play-off, iar Dinamo e in play-out.*La egalitate de puncte intre 3 echipe, se face un clasament in 3, iar, in cazul de fata, Poli Iasi e echipa cu cel mai bun punctaj.La aceste scoruri, Viitorul si Dinamo sunt echipele care merg in play-off, iar Poli Iasi in play-out. Clasamentul in timp real il puteti vedea in josul paginii.Reamintim ca Astra Giurgiu e calificata in play-off, indiferent de rezultatele inregistrate in aceasta ultima etapa. Dar mai multe calcule ale calificarii gasiti accesand linkul de mai jos:Daca scorurile raman 0-0 pe ambele stadioane, atunci Viitorul si Dinamo vor merge in play-off, Poli Iasi urmand sa joace in play-out.19:48 - Cele doua terenuri sunt curatate, iar partidele urmeaza sa inceapa in scurt timp. Startul se va da in acelasi timp pe ambele stadioane.ora 19:40 - Ninge atat la Giurgiu, cat si la Iasi.Iliev - Belu, Erico, Polczak, Radunovic - Seto, Mrzljak - Balaure, Matei, Bus - Vera.Edi Iordanescu.Penedo - Romera, Maric, Popescu, Olteanu - Mahlangu, Nistor - Torje, Pesic, Salomao -Popa.Vasile Miriuta.--------------------------------Rusu - Bosoi, Frasinescu, Jagodinskis, Badic - Qaka, Cioinac - Platini, Pantiru, Santos - Cisse.Flavius Stoica.Cojocaru - Mladen, Tiru, Hodorogea, De Nooijer - Cicaldau, Baluta, Ganea - Vina, Hagi, Chitu.Gheorghe Hagi.Viitorul, Dinamo si Poli Iasi se lupta pentru ultimele doua locuri din playoff-ul Ligii 1.CFR Cluj, FCSB, CS U Craiova si Astra sunt deja calificate in play-off.