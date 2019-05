Surpriza in Liga 1: Antrenor cu nume pentru Sepsi Sfantu Gheorghe

Ziare.

Csaba Laszlo va pregati formatia din Sfantu Gheorghe in campionatul urmator, aducerea lui putand fi considerata o mica lovitura.Nascut in Odorheiul Secuiesc pe 13 februarie 1964, Csaba Laszlo este unul dintre antrenorii cu multa experienta la nivel international.A pregatit echipe ca Ferencvaros, Sopron, Hearts, Charleroi, MTK Budapesta, Dunajska Streda sau Dundee. A reusit sa castige titlul de antrenorul anului atat in Ungaria, la Ferencvaros, cat si in Scotia, la Hearts.La nivel international, a fost secund al nationalei Ungariei si principal la reprezentativele Ugandei si Lituaniei.M.D.