Totul pentru grupele Champions League: CFR vrea sa amane un meci din Liga 1

Ziare.

com

"Bursucul" a acuzat de mai multe ori in acest debut de sezon programul incarcat al echipei, iar acum este decis sa solicite oficial amanarea unei partide din intrecerea interna pentru a-si odihni jucatorii."Am discutat pe acest aspect. Ganditi-va ca Astana si-a anulat aproape o luna de zile meciurile din campionat, nu doar o etapa, ca sa se concentreze pe competitia europeana. Pentru noi este intr-adevar o problema mare faptul ca din nou va trebui sa jucam sambata si dupa aceea sa ne pregatim imediat de dubla de foc cu Slavia.Avem o deplasare foarte grea la Sepsi din punctul meu de vedere. E posibil sa vedem aceeasi formula pe care Dan a avut-o in ultimul timp, practic sa schimbe echipa. Dar cred eu ca e posibil sa facem si acest demers, pentru un meci, poate cel dintre cele doua meciuri", a declarat oficialul lui CFR Cluj, Marius Bilasco, la Telekomsport Daca partida din acest weekend, cu Sepsi, nu mai poate fi amanata, feroviarii spera sa obtina acest lucru pentru duelul cu Botosani, din etapa urmatoare.In cazul in care LPF va fi de acord, Petrescu va avea weekendul dintre cele doua dueluri cu Slavia Praga liber pentru a putea pregati mai bine meciurile si a-si odihni jucatorii.Prima mansa a disputei dintre CFR Cluj si Slavia Praga, din play-off-ul Champions League, va avea loc marti seara, in Gruia, meciul urmand a fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.