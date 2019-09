Transferul facut de FCSB care salveaza un club din Liga 1

Ziare.

Gruparea din Berceni l-a achizitionat pe tanarul portar al lui Poli Iasi , Stefan Tarnovanu, cu ceea ce pare o suma mica, 200 de mii de euro, insa realitatea este alta.Iesenii sunt presati sa achite datorii din sezonul trecut catre stat, jucatori si terti, iar daca nu vor plati 150 de mii de euro in termen de cateva zile risca sa fie depunctati.Astfel, banii primiti de la FCSB salveaza pentru moment clubul din Copou, care isi continua activitatea si spera sa supravietuiasca pana la plata unei noi transe din drepturile TV."Oferta a venit pe o nevoie urgenta a noastra, pentru ca suntem sub monitorizare pana pe 30 septembrie. Ne ajuta foarte mult acesti bani primiti, au venit foarte bine pentru noi, in conditiile crizei in care suntem.Ne bucuram ca dam un portar foarte bun la FCSB si speram ca de acolo sa plece mai departe, iar Politehnica sa mai incaseze si pe viitor o suma de bani. Faptul ca reusim sa dam jucatori arata faptul ca se munceste foarte bine. Stefan este un produs suta la suta al clubului nostru, iar antrenorul cu portarii Benone Dohot si-a pus amprenta asupra lui, pentru ca a lucrat mult cu el", a spus presedintele Politehnicii, Adrian Ambrosie, conform ProSport Pe langa suma primita pe loc in conturi, iesenii au pastrat si 15% din drepturile federative ale jucatorului, astfel ca spera sa obtina inca si mai multi bani daca Tarnovanu va confirma la FCSB si va fi vandut mai departe.In plus, jucatorul va ramane la Iasi in acest sezon, urmand a ajunge la FCSB abia din vara.